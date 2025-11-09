La journaliste du 98.5 Bénédicte Lebel était en nomination samedi soir pour le prix Judith-Jasmin 2024, prestigieuse distinction remise par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Cette nomination met de l'avant la qualité du travail réalisé pour le balado La nuit où j'ai failli mourir, diffusé sur l’espace Paul Arcand de Cogeco Média.

Écoutez Bénédicte Lebel, journaliste aux affaires judiciaires à l’émission «Lagacé le matin» et animatrice du balado «La nuit où j’ai failli mourir», dimanche, au micro de Denis Lévesque.