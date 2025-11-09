 Aller au contenu
Justice et faits divers
La journaliste du 98.5 Bénédicte Lebel était en nomination samedi soir pour le prix Judith-Jasmin 2024, prestigieuse distinction remise par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). 

Cette nomination met de l'avant la qualité du travail réalisé pour le balado La nuit où j'ai failli mourir, diffusé sur l’espace Paul Arcand de Cogeco Média.

Écoutez Bénédicte Lebel, journaliste aux affaires judiciaires à l’émission «Lagacé le matin» et animatrice du balado «La nuit où j’ai failli mourir», dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«On très fiers d'avoir fini dans les trois derniers finalistes. C'est un très bel honneur, puis c'est intéressant de savoir aussi que les voix de ces femmes-là ont marqué les esprits des gens qui ont écouté le balado. C'est difficile à entendre, mais c'est une œuvre nécessaire. Puis on est très, très fier de voir qu'elle s'est rendue jusque-là.»

Bénédicte Lebel

