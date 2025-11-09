Manifestation au Centre Bell contre la loi 2

Les différentes fédérations des médecins du Québec se réuniront au Centre Bell dimanche après-midi pour manifester contre la loi 2 du gouvernement Legault.

Ce rassemblement regroupera environ 12 000 professionnels de la santé. À quoi peut-on s’attendre ?

Écoutez le journaliste du 98.5, Thomas Mercier, qui sera présent sur le terrain, en discuter au micro de Denis Lévesque.