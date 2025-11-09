Manifestation au Centre Bell contre la loi 2

Les différentes fédérations des médecins du Québec se réuniront au Centre Bell dimanche après-midi pour manifester contre la loi 2 du gouvernement Legault.
Ce rassemblement regroupera environ 12 000 professionnels de la santé. À quoi peut-on s’attendre ?
Écoutez le journaliste du 98.5, Thomas Mercier, qui sera présent sur le terrain, en discuter au micro de Denis Lévesque.
«Ça va être à mi-chemin entre une manifestation et un spectacle. C'est Pierre-Yves Lord qui va assurer l'animation de cet événement-là. Donc, ça va être aussi parsemé de musique. Il va y avoir des groupes de musique composée de médecins qui vont performer.»
Écoutez ensuite Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ (Fédération des médecins omnipraticiens du Québec), s'exprimer sur le sujet.
«Dans le contexte actuel, les médecins avaient besoin de s'appuyer mutuellement, puis de dénoncer d'une voix commune, les quatre fédérations : les étudiants, les résidents, les spécialistes, les médecins de famille, cette loi qui n’amènera pas d'amélioration à l'accès. Au contraire, elle a déjà commencé à le détériorer de façon significative. Déjà 550 médecins ont annoncé qu'ils quittaient le Québec selon le Collège des médecins.»