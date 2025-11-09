Controverses entourant Shein

La compagnie Shein, qui a récemment ouvert une boutique en France, a soulevé de nombreuses controverses.

Non seulement plusieurs dénoncent les pratiques environnementales et éthiques douteuses de la compagnie, mais cette dernière a aussi ajouté à son catalogue en ligne certains produits déplorables, comme des poupées pédopornographiques et des armes blanches.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger présenter sa réflexion sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.