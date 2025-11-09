 Aller au contenu
Politique
Controverses entourant Shein

«Ça nous pousse à nous demander ce qu'on doit faire avec ce type de magasin là»

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 novembre 2025 08:25

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ça nous pousse à nous demander ce qu'on doit faire avec ce type de magasin là»
La compagnie Shein, qui a récemment ouvert une boutique en France, a soulevé de nombreuses controverses. / Esta Webster / Adobe Stock

La compagnie Shein, qui a récemment ouvert une boutique en France, a soulevé de nombreuses controverses.

Non seulement plusieurs dénoncent les pratiques environnementales et éthiques douteuses de la compagnie, mais cette dernière a aussi ajouté à son catalogue en ligne certains produits déplorables, comme des poupées pédopornographiques et des armes blanches. 

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger présenter sa réflexion sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Ça nous pousse à nous demander ce qu'on fait avec ce type de magasin là où, essentiellement, on achète, on porte et on jette. Bien sûr, il y a la question environnementale qu'on se pose depuis longtemps. Même chose du côté éthique. C'est une entreprise qui utilise la main-d'œuvre à très bas prix, sans condition, sans normes, sans protection. La troisième réflexion, elle est industrielle. Est-ce qu'on peut, dans nos pays, avoir ce type de magasin qui fait de la concurrence déloyale à nos PME, à nos entreprises ?»

Philippe Léger

Vous aimerez aussi

France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Lagacé le matin
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
0:00
13:55
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
Signé Lévesque
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
0:00
7:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«C'est vraiment bien pour s'inspirer et trouver des idées»
Rattrapage
Salon international tourisme voyages de Montréal
«C'est vraiment bien pour s'inspirer et trouver des idées»
Temps des fêtes : partir en voyage ou rester au Québec?
Rattrapage
Chronique société
Temps des fêtes : partir en voyage ou rester au Québec?
«Ça a été vraiment une bonne performance d'équipe»
Rattrapage
Victoire 6-2 face au Mammoth
«Ça a été vraiment une bonne performance d'équipe»
50 ans de carrière : «Je suis vraiment contente de mon parcours» -Marjo
Rattrapage
Numéro spécial au Gala de l’ADISQ
50 ans de carrière : «Je suis vraiment contente de mon parcours» -Marjo
«Ça permet d'aller chercher un œil différent des médias traditionnels»
Rattrapage
Journalisme indépendant
«Ça permet d'aller chercher un œil différent des médias traditionnels»
Nomination au prix Judith-Jasmin 2024 : «C'est un très bel honneur»
Rattrapage
Balado La nuit où j'ai failli mourir
Nomination au prix Judith-Jasmin 2024 : «C'est un très bel honneur»
EKIP : une fondation pour aider les jeunes qui sortent des Centres Jeunesse
Rattrapage
Tour des régions
EKIP : une fondation pour aider les jeunes qui sortent des Centres Jeunesse
Agressions sexuelles : est-ce plus facile d'obtenir un dédommagement au civil?
Rattrapage
Chronique judiciaire
Agressions sexuelles : est-ce plus facile d'obtenir un dédommagement au civil?
«Les médecins avaient besoin de dénoncer d'une voix commune cette loi»
Rattrapage
Manifestation au Centre Bell contre la loi 2
«Les médecins avaient besoin de dénoncer d'une voix commune cette loi»
«On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon»
Rattrapage
Victoire face au Mammoth de l'Utah
«On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon»
Daniel Lemire dit adieu à ses personnages
Rattrapage
Après 40 ans de carrière
Daniel Lemire dit adieu à ses personnages
Première neige à Montréal : À quoi faut-il s'attendre?
Rattrapage
Dimanche et lundi
Première neige à Montréal : À quoi faut-il s'attendre?
Sol Zanetti élu co-porte-parole de Québec solidaire
Rattrapage
Revue de presse
Sol Zanetti élu co-porte-parole de Québec solidaire
«J'en reviens pas que des terrasses soient encore ouvertes»
Rattrapage
Discussion
«J'en reviens pas que des terrasses soient encore ouvertes»