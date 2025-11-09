Controverses entourant Shein

La compagnie Shein, qui a récemment ouvert une boutique en France, a soulevé de nombreuses controverses.
Non seulement plusieurs dénoncent les pratiques environnementales et éthiques douteuses de la compagnie, mais cette dernière a aussi ajouté à son catalogue en ligne certains produits déplorables, comme des poupées pédopornographiques et des armes blanches.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger présenter sa réflexion sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ça nous pousse à nous demander ce qu'on fait avec ce type de magasin là où, essentiellement, on achète, on porte et on jette. Bien sûr, il y a la question environnementale qu'on se pose depuis longtemps. Même chose du côté éthique. C'est une entreprise qui utilise la main-d'œuvre à très bas prix, sans condition, sans normes, sans protection. La troisième réflexion, elle est industrielle. Est-ce qu'on peut, dans nos pays, avoir ce type de magasin qui fait de la concurrence déloyale à nos PME, à nos entreprises ?»