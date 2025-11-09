Sol Zanetti a été élu à titre de co-porte-parole de Québec solidaire par les membres de la formation politique samedi. Il succèdera donc à Gabriel Nadeau-Dubois.
Écoutez Carolione Bertrand en discuter lors de sa revue de presse, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Le député de Jean-Lesage a récolté un peu plus de 50 % des voix au premier tour hier. Il a tenu un discours, il a fait une mêlée de presse après aussi. Un sujet qui revenait principalement, c'est l'indépendance. Il a appelé les jeunes souverainistes à se rallier à Québec solidaire.»