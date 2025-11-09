Discussion

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«J'en reviens pas que des terrasses soient encore ouvertes. Sur Saint-Denis, il y a encore des terrasses qui prennent des espaces de stationnement. Il n'y avait personne sur les terrasses. Ils annoncent de la neige là, peut-être cette nuit.»