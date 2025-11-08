Chronique politique

Le premier ministre Mark Carney a rendu public son budget cette semaine, un moment qui s'annonçait décisif pour le chef libéral.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour faire part de son opinion sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Déception, ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Le problème, c'est que c'est un budget de fonctionnaires. Il n'y a pas de politique. Où est le message envoyé aux Canadiens pour les brasser, les toucher, les énerver, pour faire face aux défis historiques? Ça m'a beaucoup frustré cette affaire-là.»