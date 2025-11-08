 Aller au contenu
Société
Chronique politique

Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»

par 98.5

0:00
9:26

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 novembre 2025 10:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
Budget Carney : «Où est le message pour brasser et toucher les Canadiens?»
Christian Dufour / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a rendu public son budget cette semaine, un moment qui s'annonçait décisif pour le chef libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour faire part de son opinion sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Déception, ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Le problème, c'est que c'est un budget de fonctionnaires. Il n'y a pas de politique. Où est le message envoyé aux Canadiens pour les brasser, les toucher, les énerver, pour faire face aux défis historiques? Ça m'a beaucoup frustré cette affaire-là.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
Signé Lévesque
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
0:00
8:25
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
Signé Lévesque
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
0:00
2:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«C'est vrai que c'est un être humain exceptionnel»
Rattrapage
Le réalisateur québecois Denis Villneuve
«C'est vrai que c'est un être humain exceptionnel»
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire des grèves au Québec?
«Québec, c'est une monarchie élective» -Myriam Ségal
Rattrapage
Élections municipales
«Québec, c'est une monarchie élective» -Myriam Ségal
«Elles reçoivent un succès critique et le public est là»
Rattrapage
Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy
«Elles reçoivent un succès critique et le public est là»
«Défensivement, on a beaucoup de difficulté et il faut que ça s'améliore»
Rattrapage
Canadiens contre le Mammoth de l’Utah
«Défensivement, on a beaucoup de difficulté et il faut que ça s'améliore»
Un diamant de la famille Habsbourg retrouvé au Québec
Rattrapage
Nouvelle du New York Times
Un diamant de la famille Habsbourg retrouvé au Québec
«Ça donne un État qui espionne et qui se ramasse avec tes données»
Rattrapage
Projets de loi C-2, C-5 et C-9
«Ça donne un État qui espionne et qui se ramasse avec tes données»
Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire
Rattrapage
Signé Lévesque
Mairie à Saguenay : Andrée Laforest demande un recomptage judiciaire
Une dame victime d'un vol de voiture alors que son chien s'y trouvait
Rattrapage
L'animal finalement retrouvé par la SPCA
Une dame victime d'un vol de voiture alors que son chien s'y trouvait
45 000 immigrants permanents par année : «C'est des chiffres lancés sans études»
Rattrapage
Nouvelle cible du gouvernement du Québec
45 000 immigrants permanents par année : «C'est des chiffres lancés sans études»
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
Rattrapage
Chronique américaine
Mairie de New York : «Qu'un socialiste se fasse élire là, ça en dit beaucoup»
«Le mot pour décrire ce spectacle, c'est délirant» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Une année en un an
«Le mot pour décrire ce spectacle, c'est délirant» -Stéphane Leclair
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Première neige : appel à la prudence sur les routes!
Salles de démolition : «Beaucoup mentionnent que c'est comme une thérapie»
Rattrapage
Pratique qui gagne en popularité
Salles de démolition : «Beaucoup mentionnent que c'est comme une thérapie»