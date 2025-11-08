L'humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais a présenté mercredi soir au Théâtre St-Denis la première de son nouveau spectacle Une année en un an.
Écoutez Stéphane Leclair, qui était présent à l'évènement, en faire l'appréciation samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.
«Le mot pour décrire ce spectacle, c'est délirant. Ce qui fait que c'est l'un des meilleurs humoristes de sa génération, c'est qu'il est profondément créatif. Il fait éclater toutes les barrières, il se promène dans les décors, dans les éclairages, dans les coulisses.»