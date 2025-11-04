 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 4 novembre 2025 19:00

Avec

Martin McGuire
Dany Dubé
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez Zachary Bolduc, Martin St-Louis et Jake Evans aborder divers sujets avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie.

