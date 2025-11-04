Écoutez Zachary Bolduc, Martin St-Louis et Jake Evans aborder divers sujets avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie.
Canadiens de Montréal
La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook
0:00
1:51
Écoutez Zachary Bolduc, Martin St-Louis et Jake Evans aborder divers sujets avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.