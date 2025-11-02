Chronique politique

Le premier ministre Mark Carney présentera son budget mardi, en espérant qu'il soit adopté par un nombre suffisant de députés, malgré le gouvernement minoritaire que forment les libéraux à La Chambre des communes.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour aborder le sujet dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Mardi, les choses peuvent basculer beaucoup. Là, il y a un consensus. Mais là, puisque ça va être radical, ce budget-là ne plaira pas à tout le monde, c'est clair. Le budget, c'est vraiment un gros évènement. Tout peut arriver!»