Société
Segment J'en reviens pas

«J'ai l'impression qu'on s'en va dans le mur» -Philippe Laprise

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 novembre 2025 10:44

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque / Cogeco Média

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Philippe Laprise qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez l'humoriste s'exprimer sur la situation aux États-Unis, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Je trouve qu'un homme avec autant de puissance, aussi croche, peut diriger un pays... J'ai l'impression qu'on s'en va dans le mur, qu'on ne va pas en s'améliorant, l'humain. Ça m'inquiète en même temps. On est rendu à une époque où il faut qu'on mette des milliards, nous autres aussi, sur notre armée pour nous crinquer.»

Philippe Laprise

