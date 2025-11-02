Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Philippe Laprise qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez l'humoriste s'exprimer sur la situation aux États-Unis, dimanche, au micro de Denis Lévesque.