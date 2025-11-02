 Aller au contenu
L’ouvrage La filière Allô Police

«Il y avait un lien très fort entre les forces policières et Allô Police»

le 2 novembre 2025

L’ouvrage La filière Allô Police, qui revisite cet ancien hebdomadaire et l'histoire de criminels qui ont marqué le Québec, comme Jacques Mesrine, Monica «la Mitraille», Frank Cotroni, Lucien Rivard et «Mom» Boucher, est paru mercredi.

Écoutez le chroniqueur judiciaire et négociateur Claude Poirier, qui en a rédigé la préface, en discuter dimanche au micro de Denis Lévesque. 

«Pour moi, c'était une source incroyable, pas juste pour le public, mais pour les corps policiers. Il y avait un lien très fort entre les forces policières et Allô Police, que ce soit de la Sûreté du Québec ou de la police de Montréal.»

Claude Poirier

