L’ouvrage La filière Allô Police, qui revisite cet ancien hebdomadaire et l'histoire de criminels qui ont marqué le Québec, comme Jacques Mesrine, Monica «la Mitraille», Frank Cotroni, Lucien Rivard et «Mom» Boucher, est paru mercredi.

Écoutez le chroniqueur judiciaire et négociateur Claude Poirier, qui en a rédigé la préface, en discuter dimanche au micro de Denis Lévesque.