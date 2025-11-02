Les Canadiens l'emportent 4-3 en prolongation

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match contre les Sénateurs d'Ottawa par la marque de 4-3 en prolongation samedi.
Écoutez Martin McGuire brosser le portrait de cette rencontre au Centre Bell, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Au deuxième entracte, les gars ont senti que Samuel Montembeault était fâché, puis un peu tendu. Le capitaine est allé le voir, puis il a dit que ce n’était pas de la faute à Samuel. C'est deux buts malchanceux. C'est vraiment l'équipe autour de Montembeault qui a donné cette victoire-là. Puis, quand le Canadien s'en va jouer en prolongation, excusez l'expression, mais ça pue la confiance.»