Hausse des inégalités depuis la COVID

L'augmentation des inégalités de revenus s’est creusée depuis la COVID. Comment expliquer le phénomène?
Écoutez la chroniqueuse Isabelle Thibeault se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«On voit vraiment les inégalités se creuser. Puis, l'air de rien, ce qu'on voit disparaître, c'est une partie de la classe moyenne. Notre premier quintile, les 20 % les plus pauvres, a reculé. Ils ont donc perdu 568$ pour se retrouver à 29 307$. Et nos 20 % les plus riches, qui étaient à 139 000$, sont rendus à deux 211 000$. Donc, quand on dit que la consommation globale va bien en fait, les gens qui consomment ce sont les plus riches.»