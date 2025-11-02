Comment limiter les effets des changements d'heures sur le sommeil?

Le Québec changeait d'heure au courant de la nuit de samedi à dimanche, ce qui peut avoir un impact important sur les habitudes de sommeil.

Quels sont les effets des changements d'heures sur la santé? Et comment en limiter les effets négatifs sur le rythme de sommeil?

Écoutez Nadia Gosselin, professeure titulaire au Département de psychologie à l’Université de Montréal et Directrice scientifique du Centre d’études avancées en médecine du sommeil au CIUSSS du Nord de l’Île-de-Montréal, se pencher sur la question, dimanche, au micro de Denis Lévesque.