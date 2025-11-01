Le hockey des Canadiens

Au Centre Bell, c'est l'égalité 2-2 après 40 minutes de jeu entre les Canadiens et les Sénateurs.

Du côté du match no. 7 de la Série mondiale, Bo Bichette a claqué un circuit de trois points en troisième manche, donnant l'avance 3 à 0 aux Blue Jays contre les Dodgers.

Notre chroniqueur Jeremy Filosa, présent au Centre Rogers, partage l'ambiance de la rencontre.

Pour son commentaire, Dany Dubé souligne la qualité de l'attaque du Canadien (40 buts en 11 matchs) dont le premier trio se classe au troisième rang des plus productifs de la LNH.

Cependant, la production du deuxième trio est une source d'inquiétude.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, au 2e entracte du match entre le CH et les Sénateurs, samedi, avec Martin McGuire.