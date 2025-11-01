Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, les Canadiens mènent 2 à 0 contre les Sénateurs.

Cole Caufield a ouvert la marque, peu de temps après l'annonce de son titre comme «joueur du mois d'octobre». Juraj Slafkovsky a atteint le fond du but peu de temps après. Dans les deux cas, une passe parfaite du capitaine Nick Suzuki a généré le filet.

Comme il y a un match historique qui se prépare au baseball majeur, Jeremy Filosa participe à l'entracte et dresse la table pour la septième rencontre entre les Dodgers de Los Angeles et les Blue Jays de Toronto.

Écoutez le premier entracte du match entre les Sénateurs et les Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.