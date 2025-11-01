L'animateur Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour s'exprimer sur l'actualité des derniers jours à l'occasion d'une chronique « J’en reviens pas ».

Écoutez Jean-François Baril, Stéphane Leclair et Caroline Bertrand, s'exprimer samedi, au micro de Denis Lévesque.

Jean-François Baril en profite pour s'exprimer au sujet de la taille des bonbons d'Halloween.