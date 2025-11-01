Réseaux sociaux

Dictionary.com a récemment révélé son palmarès des mots les plus marquants de l'année. Le mot de l'année : 6-7!
Écoutez Frédéric Labelle discuter de ce terme à la signification floue, lors de sa chronique samedi au micro de Denis Lévesque.
Dictionary.com a récemment révélé son palmarès des mots les plus marquants de l'année. Le mot de l'année : 6-7!
Écoutez Frédéric Labelle discuter de ce terme à la signification floue, lors de sa chronique samedi au micro de Denis Lévesque.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.