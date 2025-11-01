Chronique musicale

Mike Demero, un jeune artiste québécois de Saint-Colomban, qui s'est révélé au public sur TikTok, connait présentement un grand succès.
Écoutez la chroniqueuse musicale Anais Guertin Lacroix en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«À 23 ans, dans le sous-sol de chez ses parents à Saint-Colomban, il s'est pondu un studio et a commencé à faire certains mixtes qu'il mettait notamment sur TikTok. Assez rapidement, il a gagné des abonnés et des abonnés, entre autres de David Guetta. Rapidement, il a passé le cap du 1,4 million d'abonnés seulement sur TikTok et est rendu à 1,8. Il y a pas si longtemps, il était en concert à Amsterdam, donc sa vie a changé du tout au tout.»