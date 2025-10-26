Des suspects ont été arrêtés samedi soir en lien avec le vol de bijoux survenu la semaine dernière au Musée du Louvre à Paris.
Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«C'est la procureure de Paris qui en a fait l'annonce officielle, mais les médias français l'avaient sortie avant. Deux des quatre suspects ont été interpellés hier soir. L'un d'eux était à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Il s'apprêtait à monter à bord d'un vol pour l'Algérie. On parle de suspects dans la trentaine qui ont été placés en détention. Il y en a deux qui seraient encore recherchés à l'instant.»
