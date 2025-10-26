 Aller au contenu
Vol au Musée du Louvre : deux suspects arrêtés

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 octobre 2025 07:22

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Des suspects ont été arrêtés samedi soir en lien avec le vol de bijoux au Musée du Louvre à Paris. / Thomas Padilla /The Associated Press

Des suspects ont été arrêtés samedi soir en lien avec le vol de bijoux survenu la semaine dernière au Musée du Louvre à Paris.

Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque. 

«C'est la procureure de Paris qui en a fait l'annonce officielle, mais les médias français l'avaient sortie avant. Deux des quatre suspects ont été interpellés hier soir. L'un d'eux était à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Il s'apprêtait à monter à bord d'un vol pour l'Algérie. On parle de suspects dans la trentaine qui ont été placés en détention. Il y en a deux qui seraient encore recherchés à l'instant.»

Caroline Bertrand

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Donald Trump augmente les tarifs douaniers imposés au Canada de 10%
  • Mark Carney multiplie les rencontres pour renforcer les relations commerciales avec les pays de l'Asie du Sud-Est
  • Jour de vote par anticipation pour les élections municipales
  • L'indépendance du Québec retient encore l'attention
  • Des statues à 850 000$ sèment la division à Boston

