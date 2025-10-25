 Aller au contenu
Deliver Me from Nowhere

«J'ai été vraiment très très déçu» -Stéphane Leclair

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 09:49

Avec

Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le tout nouveau film sur Bruce Springsteen Deliver Me from Nowhere est présentement à l'affiche dans les salles de cinéma.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en faire la critique, samedi, à l'émission Singé Lévesque

«J'ai été vraiment très très déçu par ce film-là. J'avais hâte de le voir. Le scénariste a choisi de s'intéresser uniquement à quelques mois dans la vie de Bruce Springsteen. Un film qui se répète et qui est ennuyant, on aurait pu faire tellement plus. C'est une occasion ratée.»

Stéphane Leclair

