Le tout nouveau film sur Bruce Springsteen Deliver Me from Nowhere est présentement à l'affiche dans les salles de cinéma.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en faire la critique, samedi, à l'émission Singé Lévesque.
«J'ai été vraiment très très déçu par ce film-là. J'avais hâte de le voir. Le scénariste a choisi de s'intéresser uniquement à quelques mois dans la vie de Bruce Springsteen. Un film qui se répète et qui est ennuyant, on aurait pu faire tellement plus. C'est une occasion ratée.»