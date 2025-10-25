 Aller au contenu
Société
Histoire dans le Journal de Montréal

l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»

par 98.5

0:00
7:17

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2025 09:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
l'IA pour créer des scénarios de viols : «Le jeune a eu accès à cette habileté»
L'histoire d'un jeune adolescent, qui se servait de l'intelligence artificielle pour mettre en scène de scénarios de viol, a été dévoilée samedi, par le Journal de Montréal. / terovesalainen / Adobe Stock

L'histoire d'un jeune adolescent, qui se servait de l'intelligence artificielle pour mettre en scène de scénarios de viol, a été dévoilée samedi, par le Journal de Montréal.

Comment la sexualité des jeunes sera-t-elle affectée par l'omniprésence de ces nouveaux agents conversationnels?

Écoutez Laurence Desjardins, sexologue et membre du Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle, se pencher sur le phénomène, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Ce qui devient problématique, c'est que ce mineur ait eu accès à ChatGPT pour adulte et ait pu créer des scénarios sexuels. Un peu comme l'accès à la pornographie, c'est réservé aux adultes. La problématique, ce n’est pas tant ChatGPT, c'est que le jeune ait eu accès à cette habileté-là.»

Laurence Desjardins

