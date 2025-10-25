Histoire dans le Journal de Montréal

L'histoire d'un jeune adolescent, qui se servait de l'intelligence artificielle pour mettre en scène de scénarios de viol, a été dévoilée samedi, par le Journal de Montréal.

Comment la sexualité des jeunes sera-t-elle affectée par l'omniprésence de ces nouveaux agents conversationnels?

Écoutez Laurence Desjardins, sexologue et membre du Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle, se pencher sur le phénomène, samedi, au micro de Denis Lévesque.