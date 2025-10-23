Encore une fois en ce jeune début de saison, les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire en prolongation.
Écoutez les commentaires des joueurs du Tricolore avec Martin McGuire.
Les réactions de:
- Jakub Dobes
- Mike Matheson
- Juraj Slafkovsky
