Le documentaire Qui a tué les Expos de Montréal? sera disponible sur Netflix dès mardi.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en faire la critique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est vraiment un documentaire qui tente de répondre à cette question-là : qui a tué les Expos de Montréal? Est-ce qu'il y a un fossoyeur? Qui sont les méchants dans cette histoire-là? Et donc, je trouve qu'il y a quand même vraiment un bon fil conducteur pour ce film-là, qui va être distribué dans 190 pays.»