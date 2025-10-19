 Aller au contenu
Documentaire : Qui a tué les Expos de Montréal?

«Il y a vraiment un bon fil conducteur» - Stéphane Leclair

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 10:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Il y a vraiment un bon fil conducteur» - Stéphane Leclair
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le documentaire Qui a tué les Expos de Montréal? sera disponible sur Netflix dès mardi.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en faire la critique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«C'est vraiment un documentaire qui tente de répondre à cette question-là : qui a tué les Expos de Montréal? Est-ce qu'il y a un fossoyeur? Qui sont les méchants dans cette histoire-là? Et donc, je trouve qu'il y a quand même vraiment un bon fil conducteur pour ce film-là, qui va être distribué dans 190 pays.»

Denis Lévesque

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

