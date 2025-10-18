Cannabis et dépendance

Une enquête de l'Institut de la statistique du Québec a révélé que la consommation de cannabis n'a pas explosé après la légalisation, contredisant les craintes initiales.

Le professeur Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances, analyse les données qui montrent une légère augmentation de la consommation générale depuis 2018, mais une baisse récente chez les plus jeunes.

Écoutez le professeur Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances, analyser les récentes données sur la consommation de cannabis, à l'émission Signé Lévesque samedi matin.