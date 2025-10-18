 Aller au contenu
Société
Cannabis et dépendance

Pourquoi la théorie de l'escalade est un «gros mythe» selon les experts

par 98.5

le 18 octobre 2025 09:47

Une enquête de l'Institut de la statistique du Québec a révélé que la consommation de cannabis n'a pas explosé après la légalisation. / Adobe Stock

Une enquête de l'Institut de la statistique du Québec a révélé que la consommation de cannabis n'a pas explosé après la légalisation, contredisant les craintes initiales.

Le professeur Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances, analyse les données qui montrent une légère augmentation de la consommation générale depuis 2018, mais une baisse récente chez les plus jeunes.

Écoutez le professeur Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances,  analyser les récentes données sur la consommation de cannabis, à l'émission Signé Lévesque samedi matin. 

«C'est un des gros mythes dans le domaine. On appelle ça la théorie de l'escalade, et ce n'est pas le cas. Puis on le voit dans les chiffres, c'est clair, parce que, parmi les gens qui consomment de l'alcool ou du cannabis et qui progressent vers d'autres substances, c'est une large minorité.»

Jean-Sébastien Fallu

