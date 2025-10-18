Intelligence artificielle

Une créatrice de contenu pour adultes a publié sur Facebook des images générées par IA utilisant le visage de François Lambert dans une bande-annonce à caractère sexuel pour diriger les utilisateurs vers son compte privé.

L'homme d'affaires a fait une sortie publique contre l'actrice, exigeant le retrait du contenu, car il ne donne pas son consentement pour ce genre d'utilisation, même s'il a permis le Deepfake humoristique.

Écoutez Frédéric Labelle aborder la dispute entre l’entrepreneur François Lambert et une créatrice de contenus pour adultes.