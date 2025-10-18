Intelligence artificielle

Une créatrice de contenu pour adultes a publié sur Facebook des images générées par IA utilisant le visage de François Lambert dans une bande-annonce à caractère sexuel pour diriger les utilisateurs vers son compte privé.
L'homme d'affaires a fait une sortie publique contre l'actrice, exigeant le retrait du contenu, car il ne donne pas son consentement pour ce genre d'utilisation, même s'il a permis le Deepfake humoristique.
Écoutez Frédéric Labelle aborder la dispute entre l’entrepreneur François Lambert et une créatrice de contenus pour adultes.
«Il y a eu des échanges corsés entre François Lambert et la jeune femme en commentaire sur les réseaux sociaux. Il y a certaines images qui proviennent directement de son profil, d'autres qui ont été repartagées. Il n'en demeure pas moins que François Lambert a fait une sortie en règle cette semaine contre cette femme, en direct sur son compte Facebook. Et comme dirait Jean Perron, il n'est pas allé avec le dos de la main morte, il n'était pas de bonne humeur.»