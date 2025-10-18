Guerre commerciale avec les États-Unis

Des organismes publics québécois ont dépensé des dizaines de milliers de dollars sur Amazon, malgré un appel du gouvernement à cesser de faire affaire avec le géant américain après la fermeture de ses installations au Québec.

C'est ce que révèle un reportage publié vendredi par le Journal de Montréal.

Cette situation met en lumière les difficultés pour les organismes de se priver de la plateforme, même lorsque la politique l'exige.

