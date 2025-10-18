 Aller au contenu
Société
Guerre commerciale avec les États-Unis

Boycotter Amazon: bonne ou mauvaise idée?

Des organismes publics québécois ont dépensé des dizaines de milliers de dollars sur Amazon, malgré un appel du gouvernement à cesser de faire affaire avec le géant américain après la fermeture de ses installations au Québec. 

C'est ce que révèle un reportage publié vendredi par le Journal de Montréal.

Cette situation met en lumière les difficultés pour les organismes de se priver de la plateforme, même lorsque la politique l'exige.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, faire le point sur les dépenses des organismes publics sur Amazon, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

«Alors on est dans un environnement où les commerçants, des fois, ne peuvent pas lutter à armes égales parce qu'ils sont ensevelis sous des règles qui les empêchent parfois de vendre à bon prix. Puis avec des enjeux de livraison avec Postes Canada et toute la chaîne d'approvisionnement qui est constamment sur le point d'être bloquée... c'est extrêmement difficile pour des joueurs québécois.»

Michel Rochette

