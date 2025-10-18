L'émotion brute et la puissance de la musique sont au cœur de la série documentaire Tous en chœur, animée par Gregory Charles. Cette série propose une idée lumineuse: rassembler une quinzaine de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer pour former une chorale.

Au-delà du simple divertissement, l’objectif est d’étudier le pouvoir du chant collectif sur la mémoire et la possibilité de ralentir le déclin cognitif.

Autre sujet abordé

Céline Dion raconte D'eux: le documentaire revient sur la création de l'album francophone le plus vendu de tous les temps et la rencontre entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.