Une chorale contre la maladie d’Alzheimer

par 98.5

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 07:46

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Une chorale contre la maladie d’Alzheimer
Stéphane Leclair / Cogeco Média

L'émotion brute et la puissance de la musique sont au cœur de la série documentaire Tous en chœur, animée par Gregory Charles. Cette série propose une idée lumineuse: rassembler une quinzaine de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer pour former une chorale. 

Au-delà du simple divertissement, l’objectif est d’étudier le pouvoir du chant collectif sur la mémoire et la possibilité de ralentir le déclin cognitif.

Écoutez Stéphane Leclair parler de deux nouveaux documentaires, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

Autre sujet abordé

Céline Dion raconte D'eux: le documentaire revient sur la création de l'album francophone le plus vendu de tous les temps et la rencontre entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

