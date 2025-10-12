 Aller au contenu
Société
Disparités entre parents adoptants et biologiques

«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 octobre 2025 09:21

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
Les parents d'enfants adoptés seraient toujours victimes d'inégalités vis-à-vis des parents biologiques, malgré la réforme du Régime québécois d'assurance en 2019 visant à mettre fin à ces disparités. / Prostock-studio / Adobe Stock

Les parents d'enfants adoptés seraient toujours victimes d'inégalités vis-à-vis des parents biologiques, malgré la réforme du Régime québécois d'assurance en 2019 visant à mettre fin à ces disparités. 

C'est ce que révélait dimanche un article de La Presse en donnant l'exemple d'une mère adoptante, membre de l'Association du personnel administratif de l'Université Laval. Le syndicat refuse de lui accorder les 21 semaines de congés réservés aux parents biologiques selon la convention collective.

Écoutez Frédéric Bérard s'exprimer sur le sujet, dimanche, lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque.

«Comment un syndicat peut-il défendre l'inégalité? C'est de la discrimination claire et nette, ça ne fait aucun doute. La preuve : le Parlement du Québec a même modifié sa loi pour éviter la discrimination. Et là, tu as des syndicats qui disent que ce n'est pas leur job, que c'est celle de l'État. Oui, mais l'État a déjà fait le travail. Là, c'est à ton tour.»

Frédéric Bérard

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
Signé Lévesque
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
0:00
5:21
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Signé Lévesque
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
0:00
7:40

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Album Du haut de mes 60 ans
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Pouls du tourisme dans le Travel Market Report
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Chronique société
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
Chronique culturelle
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
3-2 face aux Blackhawks
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
Milieux criminels
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
Actualité des régions
La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
«Gare à ceux qui pensent qu'ils s'en sont sauvés, ce n'est pas le cas»
Avancées ADN pour résoudre des crimes anciens
«Gare à ceux qui pensent qu'ils s'en sont sauvés, ce n'est pas le cas»
Prix élevé de l'épicerie : les diètes spécialisées en perte de vitesse
Chronique économique
Prix élevé de l'épicerie : les diètes spécialisées en perte de vitesse
L'actrice Diane Keaton décède à l'âge de 79 ans
Chronique culturelle
L'actrice Diane Keaton décède à l'âge de 79 ans
Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens
3-2 face aux Blackhawks
Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens
La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec
Mariage de jeunes filles et éducation non conforme
La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
Revue de presse
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00