Disparités entre parents adoptants et biologiques

Les parents d'enfants adoptés seraient toujours victimes d'inégalités vis-à-vis des parents biologiques, malgré la réforme du Régime québécois d'assurance en 2019 visant à mettre fin à ces disparités.

C'est ce que révélait dimanche un article de La Presse en donnant l'exemple d'une mère adoptante, membre de l'Association du personnel administratif de l'Université Laval. Le syndicat refuse de lui accorder les 21 semaines de congés réservés aux parents biologiques selon la convention collective.

