Trop de minutes?

L'attaquant vedette des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, joue trop. Beaucoup trop.

C'est du moins l'avis de Dany Dubé qui est allé comparer son temps de jeu avec celui d'autres joueurs étoiles à leur année recrue.

Écoutez le commentaire de notre analyste à ce sujet, samedi soir, lors du deuxième entracte.

Dany note que le no 98 est surutilisé avec 20 minutes de jeu par match, dépassant les temps de glace de Connor McDavid ou encore Auston Matthews à leur arrivée dans le circuit.

Cette utilisation excessive, due au manque de soutien dans l’équipe, pourrait-elle nuire à son développement?