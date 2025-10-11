 Aller au contenu
Hockey
Trop de minutes?

«Connor Bedard est surutilisé» -Dany Dubé

par 98.5

0:00
6:31

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 octobre 2025 21:15

Avec

Connor Bedard / (AP Photo/Erin Hooley)

L'attaquant vedette des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, joue trop. Beaucoup trop.

C'est du moins l'avis de Dany Dubé qui est allé comparer son temps de jeu avec celui d'autres joueurs étoiles à leur année recrue.

Écoutez le commentaire de notre analyste à ce sujet, samedi soir, lors du deuxième entracte.

Dany note que le no 98 est surutilisé avec 20 minutes de jeu par match, dépassant les temps de glace de Connor McDavid ou encore Auston Matthews à leur arrivée dans le circuit. 

Cette utilisation excessive, due au manque de soutien dans l’équipe, pourrait-elle nuire à son développement?

««Il a été prolifique chez les juniors et dans la Ligue nationale. C'est un producteur de pointe, mais je trouve qu'il est surutilisé. C'était à priori ce que je remarquais, alors j'ai voulu valider ça en faisant mes recherches pour le match et j'ai été estomaqué...»

Dany Dubé

