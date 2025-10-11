Le hockey des Canadiens

Les Sabres de Buffalo, qui n'ont pas pris part aux séries depuis 14 saisons, viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle: l'attaquant Josh Norris s'absentera pour une très longue période.

Rappelons que les Sabres l'avaient acquis l'an passé des Sénateurs, et ce, malgré son historique de blessures.

Écoutez Dany Dubé et Martin McGuire lors du premier entracte du match Canadiens-Sabres, samedi soir.