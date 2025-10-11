Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump

Des milliers de Palestiniens sont de retour à leur lieu de leur domicile samedi, alors qu'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devait entrer en vigueur vendredi, suite à des pressions du président américain Donald Trump.
Écoutez Christian Dufour discuter de cet évènement qui présente Trump sous un autre jour, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Sous réserve de l'évolution du dossier, il a débloqué quelque chose qui était complètement pourri. Moi, je trouve que s'il réussissait à débloquer substantiellement le problème entre Israël et les Palestiniens, il mériterait le prix Nobel sur le plan international !»
Écoutez également l'animateur Denis Lévesque exprimer ensuite son opinion un peu différente sur le sujet.