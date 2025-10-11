 Aller au contenu
Un 5e opus pour Beat Sexü

Signé Lévesque

le 11 octobre 2025 09:49

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Pascale Picard
Pascale Picard
Pascale Picard / Cogeco Média

Le duo québécois de Jean-Etienne Collin Marcoux et Jean-Michel Letendre-Veilleux, Beat Sexü, présente un nouvel et 5e album.

Écoutez Pascal Picard en discuter samedi, lors de sa chronique musicale à l'émission Singé Lévesque.

