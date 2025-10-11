Des milliers de Palestiniens sont de retour à leur lieu de leur domicile samedi, alors qu'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devait entrer en vigueur vendredi, suite à des pressions du président américain Donald Trump.
Écoutez Béatrice Vaugrante, présidente de OXFAM-QC, brosser le portrait de la situation sur le terrain à l'émission Signé Lévesque.
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut vraiment organiser l'aide massive, entre autres, la nourriture et les soins pour les malnutris. 500 000 personnes vivent la famine. Les systèmes de santé, les écoles, le matériel de construction qui ne pouvait pas rentrer parce que ça pouvait supposément servir à des opérations militaires, il faut préparer tout ça.»