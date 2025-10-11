Des milliers de Palestiniens sont de retour à leur lieu de leur domicile samedi, alors qu'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devait entrer en vigueur vendredi, suite à des pressions du président américain Donald Trump.

