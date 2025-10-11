Première médiatique au Gesù

Le jeune humoriste Charles Brunet se produisait cette semaine à la salle du Gesù à Montréal, pour la première médiatique de son spectacle.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette étoile montante, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Il se passe quelque chose avec ce gars-là. Sur les réseaux sociaux, il est hyperactif avec toutes sortes de vidéos, mais c'est sur scène qu'il est à son meilleur. Il a beaucoup d'assurance, il a déjà beaucoup d'expérience. À douze ans il savait qu'il voulait faire ce métier-là. À seize ans, il a fait ses premiers numéros dans les bars.»