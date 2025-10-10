 Aller au contenu
Politique internationale
Maria Corina Machado remporte les honneurs

La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump

par 98.5

0:00
6:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 octobre 2025 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition au Venezuela. / Ariana Cubillos / The Associated Press

Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné vendredi à Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition au Venezuela. La populaire opposante à Nicolás Maduro avait été empêchée de se présenter aux élections présidentielles de 2024.

Dans une publication sur X, la lauréate a dédié son prix au peuple vénézuélien et au président américain Donald Trump, qui n’avait pas caché son souhait de recevoir cette distinction.

Écoutez la chroniqueuse spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin revenir sur cette nomination, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.

