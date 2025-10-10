Maria Corina Machado remporte les honneurs

Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné vendredi à Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition au Venezuela. La populaire opposante à Nicolás Maduro avait été empêchée de se présenter aux élections présidentielles de 2024.

Dans une publication sur X, la lauréate a dédié son prix au peuple vénézuélien et au président américain Donald Trump, qui n’avait pas caché son souhait de recevoir cette distinction.