Jeff Gorton sur Nick Suzuki

«Il est maintenant un leader à un autre niveau» -Jeff Gorton

par 98.5 Sports

le 6 octobre 2025 20:10

Mario Langlois
Nick Suzuki / AP/Mark Humphrey

À deux jours du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal, le président des opérations hockey, Jeff Gorton, répond aux questions de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La fébrilité des partisans est palpable pour Gorton;
  • Le président est épaté par le fait que Nick Suzuki commence à s'exprimer en français;
  • Et il est impressionné sur d'autres aspects: «Je l'ai vu devenir un leader, plus que jamais. Il est maintenant un leader à un autre niveau.»;
  • Jeff Gorton a appris à connaître Kent Hughes: «Je savais qu'il était brillant, mais il a un QI très élevé. Parfois, il devrait écouter un peu plus, parce qu'il a de solides opinions, mais il est très, très bon dans son boulot. Je ne sais pas le terme en français, mais c'est un bouledogue. Quand il veut quelque chose, il va tout faire pour tenter de l'avoir.»;
  • Sa meilleure citation de Martin St-Louis: «Quand il est arrivé et qu'il a dit aux joueurs: «J'ai été dans les souliers de chacun d'entre vous: J'ai été retranché. On m'a envoyé dans les mineures. Je n'ai jamais été repêché. J'ai été une vedette, un MVP, j'ai gagné la coupe Stanley. Tout le monde dans ce vestiaire peut se reconnaître en moi.»;
  • La relation entre Gorton, Hughes et St-Louis;
  • L'amélioration de St-Louis en tant qu'entraîneur et celle dans les séries face aux Capitals de Washington;
  • Le meilleur camp des Canadiens selon St-Louis: «Je suis d'accord (en français), parce que nous avons évité les blessures»;
  • Samuel Blais réclamé par les Maple Leafs: «Déçu pour nous, mais content pour lui qu'il demeure dans la LNH.»
Jeff Gorton, Chantal Machabée et Mario Langlois.

