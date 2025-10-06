Crise politique en France

 Aller au contenu
Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2025 15:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le premier ministre français démissionne 12h après avoir nommé son cabinet
La France est plongée dans le chaos politique après la démission du premier ministre Sébastien Lecornu. / AP/Christophe Ena

La France est plongée dans le chaos politique après la démission du premier ministre Sébastien Lecornu, survenue moins d'une journée après avoir nommé son Conseil des ministres.

Il était en poste depuis moins d'un mois. Il a été contraint de quitter ses fonctions, réalisant qu'il n'obtiendrait pas de majorité à l'Assemblée nationale.

Les Français ont vu cinq premiers ministres passer depuis le début de 2024: ont-ils atteint leur point d'exaspération?

Écoutez le journaliste québécois Philippe Teisceira-Lessard, installé en France, en parler au micro de Philippe Cantin, lundi.

«Une surprise d'abord, puis ensuite une nouvelle vague d'exaspération, puis de la colère aussi face à la classe politique qui semble incapable de trouver des compromis.»

Philippe Teisceira-Lessard

