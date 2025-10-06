Crise politique en France

La France est plongée dans le chaos politique après la démission du premier ministre Sébastien Lecornu, survenue moins d'une journée après avoir nommé son Conseil des ministres.

Il était en poste depuis moins d'un mois. Il a été contraint de quitter ses fonctions, réalisant qu'il n'obtiendrait pas de majorité à l'Assemblée nationale.

Les Français ont vu cinq premiers ministres passer depuis le début de 2024: ont-ils atteint leur point d'exaspération?

Écoutez le journaliste québécois Philippe Teisceira-Lessard, installé en France, en parler au micro de Philippe Cantin, lundi.