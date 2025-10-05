 Aller au contenu
La CAQ durcit sa position sur l'Islam radical

«Si on est trop mollassons, les musulmans modérés vont payer le prix»

Signé Lévesque

le 5 octobre 2025 11:20

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«Si on est trop mollassons, les musulmans modérés vont payer le prix»
Christian Dufour / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a récemment durci sa position à l'égard de l'Islam radical, qu'il juge problématique pour la laïcité de la province. 

Écoutez Christian Dufour aborder le sujet lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque ce dimanche. 

«Les Québécois sont très gentils, très tolérants, mais peuvent être aussi très mollassons face à quelque chose qui peut devenir problématique. Et si on est trop mollassons et qu'on cède trop face à l'islam radical, puis il y a un danger réel, on l'a vu à Bedford, les musulmans québécois modérés, des gens décents qui sont installés ici, qui veulent rien savoir de ça, c'est eux qui vont payer le prix.»

Christian Dufour

