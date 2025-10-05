La CAQ durcit sa position sur l'Islam radical

Le gouvernement du Québec a récemment durci sa position à l'égard de l'Islam radical, qu'il juge problématique pour la laïcité de la province.
Écoutez Christian Dufour aborder le sujet lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque ce dimanche.
«Les Québécois sont très gentils, très tolérants, mais peuvent être aussi très mollassons face à quelque chose qui peut devenir problématique. Et si on est trop mollassons et qu'on cède trop face à l'islam radical, puis il y a un danger réel, on l'a vu à Bedford, les musulmans québécois modérés, des gens décents qui sont installés ici, qui veulent rien savoir de ça, c'est eux qui vont payer le prix.»