L'autrice, chroniqueuse et animatrice Ingrid Falaise a récemment publié son 3e livre Fille-mère, dans lequel elle raconte une histoire inspirée de sa belle-mère.
«À 14 ans, on est un enfant, on découvre la vie. Et là, on t'envoie vivre ta grossesse dans la honte, cachée. Elle va accoucher de cet enfant qu'on va lui arracher à la naissance. Puis après ça, c'est oublie, efface, regarde en avant. C'est ce qui lui est arrivé et c'est l'histoire du Québec. Donc, je pense que ce livre doit être lu par les jeunes filles et les jeunes hommes dans les écoles. C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface.»