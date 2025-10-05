 Aller au contenu
Société
Livre Fille-mère

«C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface» -Ingrid Falaise

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 octobre 2025 10:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface» -Ingrid Falaise
Denis Lévesque / Cogeco Média

L'autrice, chroniqueuse et animatrice Ingrid Falaise a récemment publié son 3e livre Fille-mère, dans lequel elle raconte une histoire inspirée de sa belle-mère. 

Écoutez l'autrice discuter de son nouvel ouvrage, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«À 14 ans, on est un enfant, on découvre la vie. Et là, on t'envoie vivre ta grossesse dans la honte, cachée. Elle va accoucher de cet enfant qu'on va lui arracher à la naissance. Puis après ça, c'est oublie, efface, regarde en avant. C'est ce qui lui est arrivé et c'est l'histoire du Québec. Donc, je pense que ce livre doit être lu par les jeunes filles et les jeunes hommes dans les écoles. C'est un pan de notre histoire que je ne veux pas qu'on efface.»

Ingrid Falaise

