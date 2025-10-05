 Aller au contenu
Aperçus à plusieurs reprises en Europe : Quel est le rôle des drones?

par 98.5

le 5 octobre 2025 08:40

Denis Lévesque
Aperçus à plusieurs reprises en Europe : Quel est le rôle des drones?
L'aéroport de Munich a suspendu ses vols vendredi après des alertes aux drones, avant de reprendre ses activités dimanche matin. D'autres incidents similaires impliquant des drones ont également eu lieu récemment dans les aéroports d'autres pays de l’Union européenne.

Quels sont le rôle et les capacités de cette technologie?

Écoutez Wali, tireur d'élite, se pencher sur la question, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Je compare ça un peu un vaccin. Ce n’est pas assez fort pour faire mal, mais c'est assez fort pour réveiller notre système immunitaire, donc militaire. Les armées, les services secrets, les aéroports, tout l'écosystème d'aviation, de défense, de surveillance, sont pris par surprise, mais pas d'une façon qui va être dommageable. Donc, là, un paquet de choses qui vont être faites, des budgets vont être développés, débloqués, etc.»

Wali

