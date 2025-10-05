Le président américain Donald Trump a signé un décret permettant le déploiement de 300 gardes nationaux à Chicago samedi.
Écoutez Caroline Bertrand brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Singé Lévesque.
«Donc cinquième ville démocrate visée par la Maison-Blanche. Il y a une porte-parole qui a affirmé que le président ne va pas détourner le regard de l'état de non-droit qui affecte certaines villes américaines. Ça tombe que ce sont seulement des villes démocrates.»
Aussi dans cette revue de presse :
- Des délégations d'Israël, du Hamas et des États-Unis en Égypte pour entamer des négociations.
- The Guardian : le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni veut donner plus de pouvoirs aux policiers concernant les manifestations.