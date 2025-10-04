Chronique musique

La chroniqueuse musique Pascal Picard souhaite profiter de son segment du samedi au micro de Denis Lévesque pour faire découvrir aux auditeurs du 98.5 quelques talents québécois méconnus.
Écoutez-la brosser le portrait de Simon Kearney, un chanteur et guitariste de 29 ans.
«C'est un guitariste à la base, puis c'est surtout un petit maudit enfant prodige. Il a déjà sorti son quatrième album. Moi, ce que je trouve bien de cet artiste là, c'est qu'il est complètement libre et va dans tous les styles.»