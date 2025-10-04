Un premier album solo pour Jean-François Pauzé

Le guitariste et parolier des Cowboys Fringants, Jean-François Pauzé, a lancé vendredi son premier album solo Les amours de seconde main.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter son entretien avec le chanteur, samedi, à l'émission Signé Lévesque.
«Une voix qui a été dans l'ombre pendant tout ce temps-là. Une voix ronde, une voix puissante. Il faisait des harmonies avec les Cowboys, mais on ne savait pas qu'il pouvait chanter comme ça.»
Aussi dans cette chronique :
