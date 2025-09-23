«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH...»

Après avoir subi une blessure dès son premier jour au camp des Capitals, Alex Ovechkin est de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers.

Rappelons que le nouveau quarantenaire est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la LNH.

Avec l’âge, un prestigieux record et une Coupe Stanley (2018) en poche, la carrière d’Alex Ovechkin touche-t-elle à sa fin ?

