Hockey
Solide performance devant la cage du CH

«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson

par 98.5

le 22 septembre 2025 22:29

Martin McGuire
Dany Dubé
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Jacob Fowler lors du tournoi des recrues en septembre / La Presse Canadienne

Le Canadien de Montréal a débuté son calendrier préparatoire avec une victoire de 2-1 en tirs de barrage face aux Penguins de Pittsburgh.

Le gardien de but Jacob Fowler, qui a fait son entrée en jeu en deuxième période, a été impressionnant. Il a réalisé plusieurs arrêts importants pour permettre au tricolore de rester en vie lors de la période de prolongation.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé qui s'entretiennent avec Mike Matheson après la victoire du Canadien. 

Jacob Fowler et Owen Beck, nommé joueur du match, ont eux aussi partagé leurs impressions après la rencontre.

