Le Gala des 40e Prix Gémeaux sera présenté le 14 septembre prochain à ICI TÉLÉ et sur ICI TOU.TV.
Écoutez Véronique Cloutier, qui animera l'événement, en discuter vendredi au micro de Catherine Beauchamp.
«C'est un super projet que je fais pour le trip. C'est pour ça que je suis de retour. Puis il y a les prix du public aussi qui me tentait beaucoup. Je trouvais que les Gémeaux se devaient de refléter aussi les goûts du public qui garde la télé en vie présentement. Donc c'était important pour moi qu'on remette des prix votés par le public.»