Interdire le port de signes religieux aux CPE?

Dans un volumineux rapport de près de 300 pages, le Comité d’études sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État formule 50 recommandations au gouvernement Legault.
Il est notamment question d'élargir l’interdiction du port de signes religieux dans les CPE et les garderies subventionnées.
Écoutez la coprésidente du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, Christiane Pelchat, faire le point avec l'animateur Jeffrey Subranni, samedi, à Même le week-end.
«On a parlé à beaucoup de personnes qui travaillent dans les CPE, dans les garderies subventionnées, et on s'aperçoit qu'il faudrait les considérer comme des représentants et représentantes de l'État au même titre que les enseignants au primaire, au secondaire [...] Un des droits qu'on consacre, c'est celui des enfants de ne pas subir de pressions religieuses. C'est une des raisons pour lesquelles on demande à ce que les représentants et représentantes dans les CPE et les garderies privées subventionnées ne portent pas de signes religieux.»