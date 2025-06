Les Islanders vont-ils choisir Matthew Schafer?

«Il y a plusieurs bons joueurs, mais on va voir (vendredi) à 19h, lequel on va choisir. On a eu une bonne semaine au ''combine'' de la Ligue nationale à Buffalo, il y a deux, trois semaines. On a rencontré certains des top 3, top 4... On a même passé du temps avec eux en dehors des entrevues déjà préétablies. Donc, on a fait nos recherches, on continue à débattre, puis on va faire le meilleur choix. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir un excellent joueur qui, espérons-le, va jouer avec les Islanders pour 15-20 ans.»