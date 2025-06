Montréal bientôt confrontée à plus de 50 jours à plus de 30 °C par an ?



Selon le consortium Ouranos, qui collabore avec plus de 450 experts, la métropole pourrait connaître en moyenne 54 journées par an où le mercure dépasse les 30 °C d’ici 2080 — soit environ quatre fois plus qu’au début des années 2000.

Écoutez Christopher McCray, climatologue chez Ouranos, faire le point à Lagacé le matin.